Путин согласился с предложением сократить военное присутствие РФ в Сирии

Борьба с терроризмом и помощь законному правительству Сирии в этой борьбе будут, безусловно, продолжены

Москва, , 14:44 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе встречи с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу, что согласен с предложением главы военного ведомства о сокращении военного присутствия России в Сирии.

По его словам, борьба с терроризмом и помощь законному правительству Сирии в этой борьбе будут, безусловно, продолжены.

«Безусловно, будем исполнять договоренности, которые нами достигнуты, в том числе по развитию пунктов базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим», — сказал Путин.

Ранее в ходе встречи Путин сообщил о подписании документов, предполагающих контроль за перемирием в Сирии.

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