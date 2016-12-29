Костромской суд осудил экс-мэра Сергиева Посада за особо крупную взятку

Кострома, , 14:37 — REGNUM В Костроме вынесен приговор бывшему главе Сергиева Посада (Московская область) Виктору Букину. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ, он признан виновным по статье «Получение главой органа местного самоуправления через посредника взятки, совершенное с вымогательством взятки, в особо крупном размере».

В 2014 году в администрацию городского поселения Сергиев Посад обратилась директор коммерческой фирмы из Костромы — по решению суда, администрация должна была выплатить ее фирме около 48 миллионов рублей. Однако Виктор Букин потребовал передать ему половину суммы долга, чтобы компания получила причитающуюся ей выплату. Свое требование он повторил через посредника — начальника юридического отдела администрации Сергея Климова.

В июне 2015 года на счет костромской фирмы из администрации городского поселения Сергиев Посад поступила часть денежных средств. 10 июля 2015 года Климов, выступая в интересах главы городского поселения Сергиев Посад по получению взятки, приехал в Кострому. После получения шести миллионов рублей он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России.

После возбуждения уголовного дела Букин скрылся от органов следствия и около полугода находился в международном розыске. В начале января 2016 года он был задержан на территории Республики Сербия, а в июле 2016 года — экстрадирован в Российскую Федерацию.

Приговором суда Букину назначено наказание в виде штрафа в размере четырех миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности на срок 10 лет. Сергей Климов ранее был осужден по статье «Посредничество во взяточничестве» и приговорен к штрафу в размере двух миллионов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд над экс-мэром Сергиева Посада начнется 15 ноября в Костроме