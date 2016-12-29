Спецслужбы Германии недооценили угрозы от Аниса Амри

Правоохранительным органам ФРГ было известно о его связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Берлин, , 14:36 — REGNUM

Центр по борьбе с терроризмом ФРГ недооценил угрозу, которую представлял выходец из Туниса Анис Амира, совершивший теракт в столице Германии, сообщает Süddeutsche Zeitung.

По данным журналистов, террорист уже был известен спецслужбам ФРГ. Так, 14 декабря, то есть за пять дней до теракта на рождественской ярмарке, спецслужбам было уже известно, что он поддерживает близкие контакты с немецкими исламистскими радикалами. Он также был внесен полицией Дортмунда в категорию «сторонников» террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Правоохранительным органам также было известно, что Анис по меньшей мере один раз искал в интернете информацию о создании бомбы из трубы, а также вел в электронной переписке предлагал свои услуги в качестве террориста-смертника. Несмотря на все признаки, центр борьбы с терроризмом присвоил ему только пятую степень опасности из восьми, предполагая, что «вероятным» с его стороны «акт насилия».

Напомним, 19 декабря грузовик Scania, за рулем которого находилось двое человек, въехал в рождественскую ярмарку в центре Берлина. Число погибших в результате нападения составило 12 человек, с ранениями госпитализировали 48 человек. Один из находившихся в кабине погиб, второму удалось скрываться. Позднее в Милане он был застрелен в Италии.

Ответственность за акт насилия на себя взяла группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая призвала продолжить серию тождественных терактов.

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