Достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии — Путин
Москва, 29 Декабря 2016, 14:32 — REGNUM Достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами», — сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны.
Подписаны три документа, сообщил глава государства.
Первый документ — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии. Второй документ предполагает комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
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