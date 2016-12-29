Достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии — Путин

Москва, , 14:32 — REGNUM Достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами», — сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны.

Подписаны три документа, сообщил глава государства.

Первый документ — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии. Второй документ предполагает комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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