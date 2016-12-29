Путин: Подписаны документы о прекращении огня в Сирии

Москва, , 14:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин сообщил о подписании документов, предполагающих контроль за перемирием в Сирии. Такое заявление он сделал на встрече с главами МИД и Минобороны РФ, передает 29 декабря RT.

«Только что пришло сообщение о том, что сегодня, несколько часов назад, произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали», — отметил президент.

Он пояснил, что правительство Сирии и представители вооруженной оппозиции смогли договориться о прекращении огня на территории страны и подписали соответсвующий документ. Также были подписаны соглашение о комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня и заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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