В Дагестане ФСБ поймала пособников ИГ, готовивших серию терактов в Москве

Махачкала, , 14:31 — REGNUM Пособники террористической группировки «Исламское государство», планировавшие совершить серию терактов в Москве и Московской области, задержаны в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Спецоперация проводилась при взаимодействии с российским министерством внутренних дел. Задержаны семь человек. «Террористические атаки боевики готовили по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара МТО «ИГ», — сообщили в пресс-службе.

Задержание сопровождалось обысками: в местах проживания у подозреваемых в причастности к террористической деятельности найдено огнестрельное оружие. Также у задержанных гранаты, боеприпасы, компоненты к самодельным взрывным устройствам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря прокуратура Дагестана сообщила, что за год в этом российском регионе совершено 907 преступлений террористического характера. Налицо заметный рост преступлений — 43% по сравнению с предыдущим годом.

581 преступление связано с участием в незаконном вооруженном формировании или с пособничеством террористам. Причём 477 совершено членами дагестанского бандподполья за пределами России.

Между тем, террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь призвала своих сторонников к терактам в странах Запада. «Их праздники, встречи, клубы, рынки, театры, кинотеатры, торговые центры и даже их больницы — все это прекрасные цели для вас», — заявили исламисты в своём очередном обращении.

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