Китаем нанесен тяжелый удар по тем, кто совершает необдуманные действия в непосредственной близости от китайских берегов

Максим Исаев, , 13:49 — REGNUM

Авианосец «Ляонин», вошедший в Южно-Китайское море во время военных учений, привлек к себе особенное внимание США, Японии и Тайваня. Некоторые эксперты уже осудили поход авианосца, другие же продемонстрировали пренебрежение к судну, сравнив его с авианосцами США. Он тем не менее и последующие за ним собственно китайские авианосцы надежным образом защитят морские права страны, сообщает Global Times.

«Ляонин», отмечает издание, применяется для научных исследований и для подготовки постройки исключительно китайских авианосцев, в области создания которых КНР придется преодолеть еще немало препятствий. Даже через 50 лет Пекин не прекратит наращивать свою оборону, однако уже сейчас очевидно, что усиление Китая стало новой нормой XXI столетия.

Некоторые внешние силы, вероятно, считают, что лучше столкнуться с Китаем раньше, чем позже, однако КНР — ядерная держава, поэтому конфронтация с ней является делом рискованным. В ближайшие годы Китай может быть втянутым в войну в прибрежных регионах, но на таких расстояниях роль авианосцев может оказаться не столь решающей, при том, что Пекин не стремится оказаться в ситуации столкновения своих авианосцев с американскими в открытом океане.

Однако авианосцы Китая будут заходить дальше, в этом нет сомнений. Они будут выходить за пределы первой и даже второй цепи остров, поскольку они являются инструментом демонстрации решительности Пекина защищать свои морские права.

Тихий океан не является территорией, закрепленной за какой-либо отдельной страной, и ни одна страна не должна поигрывать своими мускулами на пороге Китая для продвижения так называемой свободы морского судоходства. С развитием ракетных технологий авианосцы больше не являются козырными картами в игре крупных держав. Если КНР и США нанесут бомбовые удары и потопят авианосцы друг друга, начнется следующая мировая война. И ракетные технологии КНР считаются одними из наиболее продвинутых в мире.

Китай не будет с помощью своих авианосцев брать на себя инициативу и наносить удары по Японии и захватывать острова Дяоюйтай, поскольку Пекин надеется на мир в Южно-Китайском море, а не на превращение его в поле битвы. Если же Токио хочет воспользоваться последним шансом потягаться с Китаем, он быстро поймет, к чему привели военные затраты Китая.

Китай стал одним из наиболее могущественных государств западной части Тихого океана, но он не требует для себя дополнительных прав. И ключевые интересы КНР также не растут, а страна открыта для переговоров по любым спорным вопросам.

Китай не будет сталкиваться с союзом США и Японии в открытом океане, но и им обоим не удастся посягнуть на ключевые интересы Китая, который нанесет тяжелый удар по тем, кто совершает необдуманные действия в посредственной близости от Китая.

Если боевые суда США будут по-прежнему патрулировать в важных для Китая территориях в Южно-Китайском море, «Ляонин» сможет для начала подойти к территориальным водам союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это станет испытанием мудрости и смелости стратегов и вооруженных сил Китая в использовании «Ляонин» и будущих китайских авианосцев.

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