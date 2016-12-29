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Калужские депутаты организовали праздничный концерт для избирателей

Политика
Активистам территориальных общин и пожилым горожанам вручены новогодние подарки
Предновогодняя встреча избирателей с депутатами
Иллюстрация: Фото пресс-службы городской Думы Калуги.
Предновогодняя встреча избирателей с депутатами

Калуга, 29 Декабря 2016, 13:38 — REGNUM  Депутаты Сергей Павлов, Виктор Борсук, Константин Сотсков, Вячеслав Лаврецов, Андрей Смоловик и Серей Чаплин организовали праздничный концерт для жителей своих избирательных округов и активистов территориальных общин, сообщили 29 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.

«Подведение итогов работы территориальных общин стало нашей ежегодной доброй традицией. Этот год был наполнен плодотворной работой, активистами ТОС было сделано очень многое. Сегодня в знак благодарности мы, депутаты, организовали для членов территориальных общин и жителей праздничный концерт и подарки. Мы стараемся чаще собирать вместе пожилых людей, ведь для них очень важно общение и внимание. Такие встречи сплачивают жителей. Все они много лет трудились на благо нашего города и заслужили праздник!», — заявил заместитель председателя калужской городской Думы Сергей Павлов.

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