Анатолий Антонов назначен замглавы МИД России
Антонов занимал пост замглавы Минобороны
Москва, 29 Декабря 2016, 13:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Антонова замглавы МИД России — указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Антонова Анатолия Ивановича заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в опубликованном указе.
С февраля 2011 года Антонов занимал должность замглавы Минобороны России.
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