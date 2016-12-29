Анатолий Антонов назначен замглавы МИД России Политика Антонов занимал пост замглавы Минобороны

Москва, , 13:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Антонова замглавы МИД России — указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Антонова Анатолия Ивановича заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в опубликованном указе. С февраля 2011 года Антонов занимал должность замглавы Минобороны России.

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