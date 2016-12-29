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Владимирский губернатор прокомментировала дела в отношении своего зама

Политика
Светлана Орлова заявила, что не понимает, почему ее не проинформировали о взятках Дмитрия Хвостова ранее
Дмитрий Хвостов
Иллюстрация: Avo.ru
Дмитрий Хвостов

Владимир, 29 Декабря 2016, 13:27 — REGNUM  Губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила, что приняла бы меры в отношении своего экс-заместителя по строительству Дмитрия Хвостова, если бы ее проинформировали правоохранительные органы. Об этом глава региона заявила в ходе итогового пресс-конференции 29 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом Светлана Орлова не рассказала, предприняты ли какие-то дополнительные меры по контролю за чиновниками после того, как в отношении Дмитрия Хвостова были возбуждены уголовные дела. Она отметила, что сейчас работает специальный департамент, чиновники заполняют декларации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря стало известно, что в отношении Дмитрия Хвостова возбуждено третье уголовное дело о получении взятки. На этот раз его подозревают в получении 12 млн рублей. Ранее возбуждены делаю получении взяток в размере 1,4 млн рублей и 2,2 млн рублей. При этом, по версии следствия, чиновник получал взятки с 2014 года.

Дмитрий Хвостов приехал во Владимир вместе со Светланой Орловой в 2013 году. В сентябряе 2016 года он ушел в отставку по собственному желанию. Губернатор объяснила это тем, что Дмитрий Хвостов сорвал сроки строительства нескольких важных для региона объектов.

Читайте ранее в этом сюжете: На экс-заместителя владимирского губернатора завели третье уголовное дело

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