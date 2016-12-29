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«МИД России боится обострять отношения с Минском по газовому спору»

Политика
В начале декабря в Белоруссии по инспирированным обвинениям были задержаны авторы ИА REGNUM Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин, а также корреспондент Сергей Шиптенко

Москва, 29 Декабря 2016, 13:59 — REGNUM  Нежелание российского МИД вмешаться в ситуацию с арестом авторов REGNUM в Белоруссии связано с осложнением отношений двух государств из-за цен на газ, полагает политолог, член экспертного совета Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Алексей Зудин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря.

«Реакция МИД не является полностью неожиданной. Особые — в кавычках и без кавычек — отношения между Российской Федерацией и Белоруссией известны», — заявил Зудин.

«Первое интеграционное объединение было создано именно с Белоруссией. Вне зависимости от того, насколько оно эффективно и так далее, тем не менее это так. В то же время все знают, всем известно, что сейчас (произошло) очередное обострение отношений, которое связывается с ценами на газ», — продолжил он.

Отметим, что Россия и Белоруссия долгое время не могут урегулировать споры о долге Минска за российский газ и объемах поставок нефти. Долг, который составляет 281 млн долларов, образовался в результате того, что белорусская сторона систематически недоплачивала за поставленный газ, считая контрактную цену несправедливой. Хотя Минск обещал произвести оплату до 20 октября, деньги переведены так и не были. На этом фоне Россия сократила поставки нефти на белорусские НПЗ. С середины года ежеквартальные объемы упали до 3,5 млн тонн, а с октября — до 3 млн тонн.

«То есть контекст происшедшего весьма и весьма проблемный. В этих условиях МИД старается не создавать никаких других поводов и, судя по всему, воздерживается от того, чтобы каким-то иным образом еще больше обострить ситуацию», — считает политолог.

Кроме того, хорошо известно, что в целом по целому ряду вопросов между REGNUM и МИД сложились достаточно непростые отношения, отметил Зудин. «REGNUM придерживается независимой оценки, активной независимой позиции по таким вопросам, как отношения Российской Федерации со странами ближайшего зарубежья и особенно по положению русских и русскоязычных граждан в этих странах», — прокомментировал эксперт.

«Я думаю, что причины поведения официального представителя МИД по данному вопросу нужно искать в переплетении этих причин», — заключил политолог.

На прошедшей неделе белорусскими властями были задержаны три журналиста ИА REGNUMЮрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии. Корреспонденту ИА REGNUM в Белоруссии Сергею Шиптенко грозит срок до 12 лет.

27 декабря на еженедельном брифинге в МИД России Мария Захарова прокомментировала произошедшее такими словами: «Наш посол в Белоруссии дал развернутый комментарий по поводу истории с задержанием белорусских граждан Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Они действительно сотрудничали и работали с российскими изданиями, в частности, с агентством REGNUM. Поэтому посол высказал нашу российскую точку зрения на этот вопрос. Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом. Употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство», в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо».

Тем не менее, слова «недонарод» не было в материалах авторов и корреспондента ИА REGNUM. В свою очередь, слово «недогосударство» употреблялось только в отношении Украины и тех, кто сознательно идут по её пути, — к русофобии, майдану и государственному перевороту.

Таким образом, Мария Захарова, пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной диффамации, распространив очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов ИА REGNUM и агентство в целом. ИА REGNUM подаёт в суд иск к официальному представителю МИД РФ о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства.

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