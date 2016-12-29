МСУ смогут оспаривать в судебном порядке результаты кадастровой оценки

Москва, , 12:50 — REGNUM Органам местного самоуправления (МСУ) предлагается дать право оспаривать в судебном порядке результаты определения кадастровой стоимости земельного участка, не находящегося в собственности муниципального образования, но расположенного на его территории. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

Законопроект вносится для реализации постановления Конституционного суда. В постановлении указано, что «в случае снижения кадастровой стоимости земельного участка на основании установления его рыночной стоимости у муниципального образования, на территории которого он расположен, может иметься реальный законный интерес, предполагающий возможность органов местного самоуправления самостоятельно оспаривать соответствующее решение комиссии, принятое по инициативе собственника этого земельного участка». Однако возможность такого оспаривания полностью исключена в законе об оценочной деятеьности, что, по мнению КС, не соответствует Конституции и требует корректировок.

В связи с этим законопроект предусматривает, что органы МСУ смогут оспаривать в судебном порядке результаты определения кадастровой стоимости земельного участка, не находящегося в собственности муниципального образования, но расположенного на его территории. Речь идет о случаях, когда по заявлению собственника этого земельного участка его кадастровая стоимость была существенно снижена относительно рыночной стоимости, в связи с чем могут быть затронуты права и законные интересы данного муниципального образования, в том числе связанные с поступлениями налоговых доходов в местный бюджет.