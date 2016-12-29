ГД расширит основания об отказе в выдаче по запросам иностранных государств

Москва, , 12:47 — REGNUM Законопроект о правовом положении лиц, о выдаче которых поступил запрос иностранного государства, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря. Также уточняется порядок их задержания и применения к ним мер пресечения, речь идет также об условиях, при соблюдении которых выдача может быть осуществлена, и основаниях для отказа в выдаче, а также о порядке рассмотрения судом жалоб на решение о выдаче.

Так, статья 462 «Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории РФ» УПК дополняется положениями, устанавливающими запрет на выдачу лица, подавшего в установленном порядке ходатайство о признании беженцем или о предоставлении временного убежища, до рассмотрения этого ходатайства, а также в случае, если Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в связи с рассматриваемой жалобой властям Российской Федерации предписывается воздержаться от выдачи.

Кроме того, законопроектом в статье 462 УПК устанавливается перечень обстоятельств, которые должны учитываться при принятии решения, какой из нескольких запросов иностранных государств о выдаче одного и того же лица подлежит удовлетворению.

В статье 463 «Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и обоснованности» УПК законопроектом предлагается установить особенности рассмотрения жалоб на решения о выдаче в случаях, когда невозможно обеспечить участие в судебном заседании лица, подавшего жалобу. Так, если лицо, в отношении которого принято решение о выдаче, скрылось, такая жалоба рассматривается без его участия, но с обязательным участием защитника.

Лицу, выданному иностранному государству, законопроектом предоставлено право довести в письменном виде свою позицию до суда Российской Федерации, рассматривающего жалобу на дополнительное согласие Генпрокурора РФ или его заместителя на привлечение этого лица к уголовной ответственности за преступление, за которое оно не было выдано.

Также устанавливается примерный перечень документов, которые могут быть исследованы и приняты судом в качестве доказательств отсутствия или наличия на территории запрашивающего государства угрозы применения к лицу, в отношении которого принято решение о выдаче, пыток, иных форм недопустимого обращения. К таким документам отнесены, в частности, заключение МИД о ситуации с соблюдением прав и свобод человека в запрашивающем государстве, а также документы, принятые в отношении такого государства международными органами и организациями.

Статью 464 «Отказ в выдаче лица» УПК законопроектом предлагается изложить в новой редакции, расширив перечень оснований, которые исключают возможность выдачи лица, и перечень оснований, при наличии которых в выдаче лица может быть отказано. Этот перечень дополняется положениями, запрещающими выдачу, в частности, если в отношении преступления, в связи с совершением которого был направлен запрос о выдаче, в Российской Федерации, обладающей компетенцией возбуждать уголовное преследование, постановлен вступивший в законную силу приговор или прекращено производство по уголовному делу, в том числе с применением акта об амнистии, освобождающего лицо от наказания в виде лишения свободы, либо уголовное дело не возбуждалось, но принят акт об амнистии. Запрещается осуществлять выдачу лица, если имеются серьезные основания полагать, что это лицо было или будет подвергнуто в запрашивающем государстве преследованию по признаку расы, вероисповедования, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям, пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания, а также если лицо, в отношении которого поступил запрос о выдаче, является несовершеннолетним и его выдача несовместима с мерами защиты прав и интересов несовершеннолетних.

Также в выдаче лица согласно законопроекту может быть отказано, если выдача может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим интересам Российской Федерации или имеются основания полагать, что выдача этого лица может повлечь для него серьезные осложнения по причине его преклонного возраста или состояния здоровья.

Статью 466 УПК законопроектом также предлагается изложить в новой редакции, которая конкретизирует положения, определяющие порядок избрания в отношении лица, выдача которого запрашивается, мер пресечения, в том числе в виде заключения под стражу, сроки задержания и содержания под стражей данного лица, а также положения об отмене, изменении избранной меры пресечения и обжаловании решений по вопросам, связанным с избранием, применением или изменением мер пресечения. Так, вопрос о применении меры пресечения в отношении лица, выдача которого запрашивается, решается прокурором в соответствии с требованиями главы 13 УПК. «Это позволит избирать в отношении названного лица с учетом его личности и обстоятельств дела любую из мер пресечения, указанных в статье 9В УПК, а не только в виде заключения под стражу», — отмечают авторы. При этом меры пресечения в виде залога, домашнего ареста и заключения под стражу применяются по решению суда Российской Федерации в порядке, установленном статьями 106 — 108 УПК, за исключением случая применения меры пресечения в виде заключения под стражу на основании решения судебного органа иностранного государства.

До избрания меры пресечения данное лицо может быть задержано без судебного решения на срок не более 48 часов.

Законопроектом ограничивается до 2 месяцев срок содержания под стражей лица, выдача которого запрашивается, на основании решения судебного органа иностранного государства. «Указанный срок, а также срок содержания под стражей, установленный судом Российской Федерации при избрании данной меры пресечения, могут быть продлены судом Российской Федерации в порядке, установленном статьей 109 УПК, по мотивированному ходатайству прокурора», — отмечают авторы.

Законопроектом предусмотрена также возможность отмены или изменения избранной меры пресечения по основаниям и в порядке, установленным статьей 110 УПК. Например, если длительное время решается вопрос о признании лица беженцем или о предоставлении ему убежища в Российской Федерации или в ЕСПЧ рассматривается жалоба по вопросу выдачи этого лица, и Российской Федерации предписано воздержаться от его выдачи.

Вместе с тем законопроект предусматривает возможность применения в отношении данного лица, в том числе повторно, меры пресечения в виде заключения под стражу. Решение суда или прокурора о применении в отношении выдаваемого лица мер пресечения может быть обжаловано.

Обеспечивая соблюдение прав лица, выдача которого запрашивается, законопроект устанавливает, что данное лицо при его задержании и решении вопроса о применении в отношении него меры пресечения, ее изменении, а равно при продлении срока содержания под стражей или под домашним арестом пользуется правами, предусмотренными в этих случаях УПК для подозреваемых и обвиняемых.