Западная коалиция подтвердила ликвидацию одного из главарей ИГ в Сирии

26 декабря в районе города Ракка был ликвидирован Абу Джандал Аль-Кувейти

Дамаск, , 12:34 — REGNUM Западная коалиция, возглавляемая США, подтвердила смерть одного из лидеров «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Джандала Аль-Кувейти, сообщает 29 декабря Reuters.

Абу Джандал Аль-Кувейти, член военного комитета «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был ликвидирован 26 декабря на севере Сирии в районе города Ракка в результате авиаудара ВВС западной коалиции.

Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не подтвердила смерть Аль-Кувейти.

«Абу Джандал организовывал атаки на подразделения «Демократических сил Сирии» (ДСС) с использованием шахид-мобилей, самодельных взрывных устройств и химического оружия… его ликвидация ухудшит возможности боевиков в организации обороны Ракки и проведении внешних террористических атак против Запада», — говорится в заявлении западной коалиции.

Напомним, в середине декабря поддерживаемые США боевики, а также курдские ополченцы начали операцию, целью которой является освобождение Ракки. По заявлению представителя военных в течение 10 дней было освобождено 1300 квадратных километров территории.

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