Предложенное Обамой ограничение в лучшем случае станет попыткой дистанцироваться от конфликта, а в худшем – лишь скроет тот факт, что США по-прежнему раздувают конфликт в Йемене, продавая свое оружие

Максим Исаев, , 14:15 — REGNUM

Действия Саудовской Аравии, выступившей на стороне свергнутого президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади, уже привели к гибели многих тысяч мирных жителей, миллионам беженцев, а также причислению Саудовской Аравии к числу возможных военных преступников. Несмотря на это, США по-прежнему поставляют вооружение стране, заправляют самолеты её коалиции и делятся с ней разведывательной информацией. И недавнего предложения Барака Обамы о запрете поставок будет недостаточно, чтобы положить этому конец, пишет А. Тревор Тролл в статье для National Interest.

Автор напоминает, что администрация Обамы объявила около двух недель назад о планах остановить поставки оружия Саудовской Аравии в связи с её военной кампанией в Йемене против повстанцев-хуситов. К сожалению, это решение мало того, что недостаточно, оно еще и слишком запоздалое. И отказ от помощи Эр-Рияду не освободит США от ответственности за причастность к войне в Йемене.

Так, запрет, в рамках которого попало исключительно точечное оружие, не затрагивает оружие на общую сумму в приблизительно в $112 млрд, уже проданное Саудовской Аравией за время правления администрации Обамы. В него также не включена заправка летательных аппаратов коалиции, совершающие вылеты для нанесения бомбовых ударов по Йемену. Он также не остановит обмен разведывательной информацией между Вашингтоном и Эр-Риядом или указания целей для коалиции со стороны США.

США недавно продали Эр-Рияду почти 50 вертолетов CH-47 «Чинук» и сопутствующего оборудования на сумму $3,51 млрд. Эта продажа не подпадает под запрет, несмотря даже на то, что они могут применяться в кампании против Йемена. В действительности же, единственным, на что влияет запланированный запрет, является продаже 16 тыс. систем наведения, которые превращают «глупые» бомбы в «умные».

Парадоксально, но в тот же день, когда было объявлено о введении запрета, США поставили первые F-15SA по ранее подписанному договору с Саудовской Аравией. Теперь Саудовская Аравия будет с помощью наиболее продвинутых самолетов США сбрасывать на Йемен «глупые» бомбы. Таким образом, этот запрет лишь вынуждает Саудовской Аравии по-прежнему использовать неточные боеприпасы, от которых по случайности будет гибнуть большее число мирных жителей.

Нельзя забывать и о поставках вооружения членам коалиции во главе с Саудовской Аравией. Так, 8 декабря ОАЭ подписали соглашение на покупку вертолетов AH-64E «Апач» на общую сумму $3,5 млрд. В тот же день была заключена сделка с Катаром на сумму $81 млн о покупку частей к стратегическому военно-транспортному самолёту С-17, а также о логистической поддержке и оборудовании на сумму в $700 млн.

В ноябре Катар также получил добро на покупку 72 истребителей F-15QA, которые обойдутся стране в $21,1 млрд. 13 декабря Кувейт получил положительный ответ на их запрос о покупке 218 танков «Абрамс» M1A2 на сумму $1,7 млрд, после того как была заключена сделка на поставку истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F «Супер Хорнет» на сумму в $10,1 млрд.

Однако даже меры, имеющие большую, чем запрет Обамы поддержку, сталкивались со значительным противодействием. Так, совместная резолюция ряда конгрессменов о запрете продажи танков «Абрамс» Саудовской Аравии была заблокирована. Та же судьба, скорее всего, ждет и законопроект республиканки Тулси Габбард «О прекращении вооружения террористов». Он, как заявили в её администрации, должен, по сути, перерезать поток оружия в Саудовскую Аравию и ограничить её деятельность в Йемене.

В конечном счете предложенный администрацией Обамы план запрета на продажу вооружения является, в лучшем случае, слабой попыткой дистанцироваться от уродливой войны, поддерживать которую у Вашингтона нет никаких оснований. В худшем — этот запрет скрывает тот факт, что США по-прежнему раздувают конфликт в Йемене, продавая свое оружие.

Более эффективным подходом, заключает автор, было бы полное прекращение потока американского вооружения по Программе иностранных продаж вооружения. С помощью него война в Йемене не прекратится, и мир в регионе не наступит как по мановению волшебной палочки, однако так США точно не будут участвовать в незаконных и контрпродуктивных конфликтах.

Читайте ранее в этом сюжете: Саудовская Аравия признала использование кассетных боеприпасов