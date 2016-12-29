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Референдуму в Южной Осетии — новую повестку дня! Обращение Э. Д. Кокойты

Политика
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Южная Осетия Южная Осетия

Цхинвал, 29 Декабря 2016, 12:06 — REGNUM  

ИА REGNUM публикует поступившее в редакцию обращение президента Республики Южная Осетия в 2001—2011 гг. Эдуарда Джабеевича Кокойты.

30 ноября 2016 года президентом РФ В. В. Путиным была утверждена новая Концепция внешней политики Российской Федерации, где в пункте 57 в числе российских приоритетов остаётся содействие становлению Республики Абхазия и Республики Южная Осетия как современных демократических государств, укреплению их международных позиций, обеспечению надёжной безопасности и социально-экономическому восстановлению.

Учитывая данное обстоятельство, а также то, что президент и парламент Южной Осетии наделены Конституцией достаточными полномочиями для принятия решения о создании союзного государства, считаю проведение референдума с целью наделения президента Республики Южная Осетия дополнительными полномочиями бессмысленным и лишенным необходимости. Более того, подобные планы югоосетинского руководства противоречат Концепции внешней политики Российской Федерации и идут вразрез с интересами России.

Исходя из вышеизложенного, я обращаюсь к президенту Республики Южная Осетия Леониду Харитоновичу Тибилову и председателю Парламента Республики Южная Осетия Анатолию Ильичу Бибилову пересмотреть совместное заявление о поддержке решения политического совета при президенте Республики Южная Осетия от 26 мая 2016 года о целесообразности проведения референдума по вопросу о вхождении Республики Южная Осетия в состав Российской Федерации в 2017 году. На мой взгляд, плебисцит с такой повесткой дня — не более чем лишняя трата финансовых средств.

Вместо этого предлагаю после проведения общественной дискуссии инициировать проведение референдума, совместив его с президентскими выборами 2017 года со следующей повесткой дня:

  • О переименовании Республики Южная Осетия в Республику Алания;
  • О возрождении исконного обозначения нашей национальности — аланы, вместо существующего — осетины.

Возвращение нашей Родине её исконного имени — Алания — позволит покончить с попытками его приватизации внешними силами и будет способствовать укреплению и стабилизации межнациональных отношений.

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