Дутерте: «Если вы коррумпированы, я подниму вас на вертолёте и сброшу вниз»

Манила, , 12:01 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте обещал расправляться с коррупционерами, сбрасывая их прямо с вертолёта на землю: раньше подобные меры помогали решать проблемы с преступниками. С таким заявлением глава государства выступил перед пострадавшими от тайфуна, пишет газета The Philippine Star.

«Если вы коррумпированы, я подниму вас на вертолете и сброшу вниз на пути в Манилу. Я уже делал так раньше, так что почему бы не сделать это снова?» — отметил Дутерте.

Дутерте сообщил об арестах на минувшей неделе: у шести человек была изъята крупная партия наркотика — полтонны метамфитамина (в обиходе у жителей Филиппин — «шабу»).

"Им повезло, что меня не было в то время в Маниле. Если бы я знал, что в каком-то доме там много шабу, я бы точно убил этих людей», — заявил он.

Напомним, мощный тайфун «Nock-Ten» обрушился на Филиппины во время празднования Рождества. Жертвами тайфуна стали семь человек, 18 членов экипажа «Starlite Atlantic» числятся пропавшими без вести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Дутерте, комментируя проводимую Манилой политику борьбы с наркоторговлей и наркоманией, сообщил, что сам принимал участие в ликвидации преступников. «В Давао я делал это лично», — признался он.

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