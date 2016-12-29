Псковское антикоррупционное управление сменит начальника

Псков, , 11:43 — REGNUM Руководитель управления по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области Валерий Яковлев покидает свой пост в связи с выходом на пенсию. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщил губернатор Псковской области Андрей Турчак на заседании администрации региона.

«Валерий Гордеевич уходит на заслуженный и, если можно так сказать, выслуженный отдых», — отметил Турчак, подчеркнув, что общая выслуга лет у Яковлева, учитывая его службу в органах внутренних дел, наркоконтроле и работу в областной администрации, составляет 50 лет.

По словам губернатора, официально трудовая деятельность Валерия Яковлева в администрации продолжится до 14 января 2017 года. Вопрос дальнейшей работы управления и его руководителя будет решён после новогодних каникул.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, управление по антикоррупционной работе в администрации Псковской области действует с декабря 2013 года.