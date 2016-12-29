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МИД Турции прокомментировал ситуацию в районе сирийского города Эль-Баб

Политика
Отряды ССА начали наступление на город Эль-Баб в середине ноября

Дамаск, 29 Декабря 2016, 11:39 — REGNUM  Мы не проводим совместной операции с Россией против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе северного сирийского города Эль-Баб, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает 29 декабря Reuters.

Министр иностранных дел Турции добавил, что США не оказывают воздушную поддержку отрядам «Сирийской свободной армии» (ССА) на севере Сирии из-за давления со стороны сирийского курдского ополчения YPG.

Напомним, 24 августа 2016 года турецкие военные приступили к операции «Щит Евфрата» в районе турецко-сирийской границы. В настоящее время военнослужащие Турции совместно с бойцами ССА проводят операцию по зачистке Эль-Баба от террористов. Отряды ССА начали наступление на город Эль-Баб в середине ноября.

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