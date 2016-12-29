МИД Турции: Мы стремимся достигнуть соглашения по Сирии до Нового года

Переговоры по Сирии проходят в Казахстане

Астана, , 11:17 — REGNUM Турция стремится достигнуть соглашения о введении режима прекращения огня в Сирии до Нового года, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает 29 декабря Reuters.

Министр иностранных дел Турции заявил, что Анкара не будет вести переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.

Напомним, переговоры по Сирии проходят в Казахстане, этот формат предполагает участие трех заинтересованных держав — Ирана, Турции и России в заключении соглашения о прекращении огня по всей территории воюющей страны.

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