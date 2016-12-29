Телеканал Украины «1+1» заявил о попытках его рейдерского захвата

Киев, , 11:15 — REGNUM Руководство украинского телеканала «1+1» просит президента страны Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана не допустить лишения его лицензии. Соответствующее обращение опубликовано 29 декабря на сайте канала.

Как отмечено в заявлении, 29 декабря истекает срок лицензии «1+1» на вещание, однако Национальный совет по телевидению и радиовещанию не продлевает ее. По мнению руководства канала, задержка в выдаче лицензии обусловлена указанием администрации президента, где заинтересованы в передаче контроля над каналом «в другие руки».

«Мы удивлены и обеспокоены тем, что Национальный совет, члены которого назначены непосредственно президентом и Верховной радой, затягивает процесс исполнения собственного решения», — говорится о продлении лицензии. «Последние две недели из разных источников мы получаем информацию о попытке отменить такое решение и осуществить рейдерский захват канала», — отмечают в руководстве «1+1».