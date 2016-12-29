Ульяновского депутата лишили полномочий из-за сокрытия сведений о доходах

Ульяновск, , 10:55 — REGNUM В Ульяновской области депутат Владимир Серебряков (совета депутатов Алгашинского сельского поселения) лишен полномочий из-за сокрытия сведений о доходах членов семьи, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре.

В соответствии с законодательством, депутаты представительного органа муниципального образования вне зависимости от того, осуществляют ли они свои полномочия на постоянной или непостоянной основе, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, они обязаны предоставить аналогичные данные в отношении своих супругов и несовершеннолетних детей.

Вместе с тем прокуратурой установлено, что Серебряков эту информацию скрыл.

В связи с этим со стороны прокуратуры в адрес совета депутатов был внесено представление об устранении нарушения.

Однако представительный орган местного самоуправления требования закона не исполнил. Прокуратурой в суд был иск о досрочном прекращении полномочий депутата.

Ульяновский районный суд отказал в прокуратуре в удовлетворении ее требований. В свою очередь прокуратура направила апелляцию в Ульяновский областной судю

Апелляционная инстанция полностью согласилась с доводами прокуратуры, прекратив полномочия депутата Серебрякова досрочно.