88% граждан РФ удовлетворены ответами Путина на пресс-конференции: опрос

Москва, , 10:31 — REGNUM С содержанием большой пресс-конференции президента России Владимира Путина ознакомились 51% граждан, в 2015 г. эта доля составляла 46%. Пресс-конференцию онлайн полностью посмотрели 11% граждан, частично — 24%, а 16% узнали об основных вопросах и ответах позже из выпусков новостей. Такие данные представил. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Треть зрителей и знакомых с содержание конференции из новостей (36%) оценили общение Путина с представителями СМИ как весьма интересное, еще 38% назвали интересными отдельные темы. Каждый десятый (9%) охарактеризовал выступление президента как интересное, но затянутое.

Негативные оценки дали только 12%: 8% разговор показался скорее скучным, 4% были разочарованы беседой. От результатов прошлого года эти показатели практически не отличаются.

Общий уровень удовлетворенности по итогам пресс-конференции-2016 достиг максимума за все годы измерений — 88%. Только 9% участников опроса, следивших за конференцией в прямом эфире или благодаря новостным выпускам, остались недовольны ответами Путина на вопросы журналистов.

Среди наиболее запомнившихся вопросов, помимо положения пенсионеров и пенсионного обеспечения (10%), чаще всего называли темы по внешней политике: ситуацию в Сирии (10%), отношения со странами Запада (9%), с Украиной (9%), а также обороноспособность страны и расходы на армию (8%).

Несколько реже отмечали ответы Путина на вопросы об участии в президентских выборах-2018, возможности переноса срока голосования (6%), экономической ситуации в стране, инфляции (5%), Керченском мосте, запуске газопровода в Крыму (5%) и др.

Опрос проведен 24−26 декабря 2016 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.