Радио REGNUM: первый выпуск за 29 декабря
Радио REGNUM
Москва, 29 Декабря 2016, 11:00 — REGNUM
- Задержание журналистов в Белоруссии: реакция официального представителя МИД России Марии Захаровой на намерение ИА REGNUM подать в суд иск к ней за клевету и открытое письмо министру иностранных дел Сергею Лаврову;
- Посольство России в Сирии снова подверглось минометному обстрелу;
- Charlie Hebdo не упустил возможности поглумиться над катастрофой Ту-154. Реакция МИД России;
- Обама готовит России «прощальный подарок» — санкции за кибератаки.
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
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