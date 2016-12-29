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Новый глава регионального управления ФСБ назначен в Челябинской области

Политика
Пост занял генерал из Томска, судьба экс-руководителя южноуральского управления ФСБ пока не известна

Челябинск, 29 Декабря 2016, 10:24 — REGNUM  В Челябинской области сменился глава регионального УФСБ. Новым начальником назначен бывший начальник УФСБ по Томской области генерал-майор Юрий Никитин. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ.

Указ президента о назначении нового начальника главка был подписан главой государства 15 декабря 2016 года. Объявили о назначении и представили личному составу нового руководителя контрразведчиков только 28 декабря 2016 года. Новый руководитель уже приступил к исполнению возложенных на него обязанностей.

Отметим, 8 мая 2013 года состоялось назначение Игоря Ахримеева на должность главы южноуральского УФСБ. За период службы генерала Ахримеева в Челябинской области были инициированы громкие антикоррупционные дела в отношении высокопоставленных чиновников из областного правительства, учреждений города Челябинска, глав муниципалитетов. Одними из самых известных фигурантов дел стали экс-глава регионального Минздрава Виталий Тесленко, вице-губернатор Николай Сандаков, сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский и другие. Как отмечают эксперты, также правоохранители постепенно, через окружение, «подбирались» к экс-губернатору Михаилу Юревичу.

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