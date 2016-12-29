Михаил Демурин, , 10:22 — REGNUM

СМИ сообщают, что Марию Захарову «удивило» решение информационного агентства REGNUM подать на неё в суд. А что же тут странного? Где ещё можно выяснить все детали этого вредного и для самой России, и для российско-белорусских отношений, да и для авторитета МИД случая с арестом в Белоруссии корреспондентов REGNUMа и реакцией на это нашего внешнеполитического ведомства? Дело-то серьёзное: если слово «недонарод» в материалах агентства прозвучало — это одно. Если не прозвучало — другое.

Я лично уверен, что не прозвучало, потому что работаю с REGNUMом долгие годы и знаю, насколько его редакция строга в тех случаях, когда-то или иное высказывание может быть только понято — повторяю, только понято — в шовинистическом или того хуже нацистском ключе. А тут «недонарод»!

Поэтому я вгляделся во все известные обстоятельства произошедшего пристальнее и пришёл к выводу, что слово «недонарод» появилось в комментарии нашего посла с подачи белорусской стороны. Понятно, что это сторона дружеская, но у неё есть свои интересы. Тем более в таком случае. Значит, при желании защищать интересы России надо было всё добросовестно перепроверить и как минимум не повторять бездумно. А при наличии желания защищать интересы Белоруссии можно было, конечно, и повторить.

Что же касается понятия «недогосударство», так у нас и суд только что признал, что на Украине имел место государственный переворот. Что же может быть результатом госпереворота, как не недогосударство?

В Вашингтоне и Москве сейчас обсуждается вопрос о том, кто будет новым послом США в России — конгрессмен Дана Рорабахер или внешнеполитический профессионал Томас Грэм. При общей установке содействовать выводу отношений с нашей страной из нынешнего неблагоприятного состояния у них будут разные подходы к их выстраиванию, но кто бы ни стал послом, одно можно сказать точно: он никогда не скажет по поводу арестованных (не дай бог!) у нас граждан России — корреспондентов крупного американского информационного агентства, что они граждане другой страны, и это её дело, арестовывать их или нет, предъявлять им те или иные претензии или не предъявлять. И уж точно не открестится от них, как бы они ни были ему неудобны, и не будет во всём обвинять своё собственное СМИ. То есть поступит профессионально.

Это я не к тому, что надо брать пример с США во всём. Но в продвижении своих интересов в сфере информации и пропаганды у них есть что взять на заметку.

Да мы и сами, думаю, будем защищать, скажем, латвийских граждан, являющихся корреспондентами российских СМИ, от преследования их официальной Ригой по политическим мотивам. Если же вернуться к корреспондентам REGNUMа, арестованным в Белоруссии, то это только Марии Захаровой, похоже, не очевидно, что речь идёт именно о политическом преследовании. Или у нас двойной стандарт, конъюнктурщина: в Латвии одно, а в Белоруссии — другое?

Мне пришлось работать в качестве заместителя официального представителя МИД России в то время, когда стремление наших послов на постсоветском пространстве в большей степени учитывать интересы страны своего пребывания, нежели интересы России, было очень распространённым явлением. Работая в Латвии и особенно потом, когда я курировал Прибалтику во Втором Европейском департаменте МИД, я старался бороться с этими «улучшателями» и с самой такой установкой.

Именно так, скажу в порядке отступления, хотя и имеющего отношение к основной теме моей реплики, тогда ставилась задача руководством: «добиваться улучшения отношений». Особенно настойчиво в 2000-е она так ставилась в отношениях с Украиной… Доулучшались.

Сегодня политика меняется, на первое место ставятся интересы России даже в том случае, когда защищать их надо путём ухудшения отношений, и это правильно. Иначе всё разбазарим.

Посол Суриков заявляет, что журналисты REGNUMа Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко «вбивали клин» в отношения России и Белоруссии. Это, видимо, из-за их «клиньев» Белоруссия стала страной, системно противодействующей российским контрсанкциям в отношении стран ЕС. Это из-за них президент Белоруссии Александр Лукашенко не поехал на недавние встречи в верхах ЕАЭС и ОДКБ… Список можно продолжить, но не хочется.

Нет, клинья в дружеские отношения между нашими странами вбивают совсем другие люди, и послу России в Минске следовало бы это понимать. Не называть их публично, к этому я не призываю, но, по крайней мере, не мешать делать это другим.

На месте, которое сейчас занимает Мария Захарова, порой приходится полагаться на те заметки к брифингу, которые поступают из профильных департаментов. Времени перепроверить иногда не бывает. Но перепроверять надо, иначе можно попасть в ситуацию типа той, которая сложилась в отношениях между директором ДИП и ИА REGNUM и которая серьёзно дискредитирует наш МИД.

Я улыбнулся, когда прочитал слова Марии Захаровой, что ИА REGNUM, подавая в суд на официального представителя МИД России за сознательную диффамацию, распространение очевидной и преднамеренной лжи, а также за клевету на журналистов ИА REGNUM и агентство в целом, занимается самопиаром. А потом посмотрел на рейтинг государственных сайтов России (http://gov-gov.ru/?p=304), в котором сайт МИДа находится на 53-м месте, потом на рейтинги ИА REGNUM, и моя улыбка стала ещё более грустной.

А ведь надо-то только признать ошибку, извиниться самой и заставить посла Сурикова также принести извинения. Так было бы не только по-честному, но и по-умному.