Оптимизация саратовского министра: перевели на должность замминистра

Саратов, , 09:52 — REGNUM Постановлением губернатора министр — председатель комитета по информатизации Саратовской области Лариса Кузнецова с 29 декабря освобождена от занимаемой должности. Она продолжит работу в региональном правительстве — в должности заместителя министра экономического развития, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

На новом посту замминистра экономического развития Саратовской области продолжит курировать ту же информатизацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саратовские власти проводят оптимизацию и перераспределение полномочий в региональном правительстве. Комитет по информатизации расформирован в августе 2016 года, его функции распределены между министерством экономического развития и управлением делами регионального правительства.

В конце лета 2016 года саратовский губернатор Валерий Радаев заявил о переформатировании работы инвестиционного блока. Инвестиционная деятельность больше не входит в сферу деятельности Минэкономразвития, она передана в комитет по управлению имуществом.

Переформатирование Радаев начал с отставки министра экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области Владимира Пожарова. 25 июля 2016 года он был освобожден от занимаемой должности.

Через четыре года работы Пожарова на этом посту выяснилось, что в его ведомстве царила «полная безынициативность и отсутствие интереса к работе на результат», а сам министр, по утверждению Радаева, производил сказки.

В Саратовском облправительстве инвестиционной деятельностью теперь занимается не Минэкономразвития, а комитет по управлению имуществом. Постановлением главы Саратовской области Валерия Радаева на должность министра — председателя комитета инвестиционной политики и имущественных отношений назначен Олег Галкин, ранее возглавлявший ныне упраздненный комитет по управлению имуществом.

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