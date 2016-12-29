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Врио губернатора Севастополя отказался от предвыборной кампании

Политика
«Работа в правительстве и будет моей избирательной кампанией»

Севастополь, 29 Декабря 2016, 09:51 — REGNUM  Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, который ранее заявлял о планах принять участие в прямых выборах губернатора, сообщил, что работа руководителем города и станет основой его предвыборной программы и избирательной кампании на предстоящих выборах. Об этом он заявил 28 декабря на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Не будет такого понятия — кампания… Я буду заниматься работой в правительстве, надеясь, что это и будет моей кампанией, — сказал он. — …Те действия, которое должно сделать правительство города Севастополя, конкретное количество детских садов, школ, объектов инфраструктуры… По сути это будет моей предвыборной программой».

Он добавил, что конкретный набор мероприятий по развитию города будет изложен в программе социально-экономического развития Севастополя, которую предстоит принять в будущем году.

Вместе с тем, врио губернатора отказался назвать партию, от которой пойдет на выборы — это станет ясно ближе ко времени подачи заявки на выдвижение кандидатом: «Ближе к официальным процедурам».

Читайте по теме: Дмитрий Овсянников готов к прямым выборам губернатора Севастополя

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Овсянников внес на рассмотрение регионального заксобрания законопроект о выборах губернатора города, одним из положений которого предусмотрен предельный размер избирательного фонда в размере 100 млн рублей — для финансирования предвыборной кампании кандидата.

Также законопроект предусматривает выдвижение кандидатов от политических партий. Кандидату необходимо будет пройти так называемый «муниципальный фильтр», то есть собрать подписи в поддержку своего выдвижения как минимум 10% от общей численности депутатов всех муниципальных округов Севастополя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон о прямых выборах губернатора принят 24 ноября. Всенародные выборы губернатора города состоятся 10 сентября 2017 года.

Также об этом: В Севастополе приняли закон о прямых выборах губернатора

28 июля президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Овсянникова временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. До назначения он занимал пост заместителя министра промышленности и торговли РФ.

Читайте по теме: Прямые выборы губернатора Севастополя — долгая дорога в 25 лет

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Выборы губернатора Севастополя — 2017
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