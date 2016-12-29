Четверг, 29 Декабря 2016 года
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Кадыров: Сообщения об отставке замгдавы МВД Чечни — откровенная болтология

Политика
«Конечно, есть сотни изданий, тысячи журналистов, которые не поддаются соблазну печатать дешёвые «утки» в погоне за минутной сенсацией»
Рамзан Кадыров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рамзан Кадыров

Грозный, 29 Декабря 2016, 09:43 — REGNUM  Слухи о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от заместителя министра внутренних дел республики генерала Апти Алаудинова уйти в отставку — не более чем пустые разговоры. Об этом Кадыров написал в своём Instagram.

Кадыров, комментируя сообщения в СМИ, отметил, что узнал о «своём заявлении» из прессы. «Все ссылаются на издание, специализирующееся на постоянном тиражировании сплетен о Чечне, ненависти ко всему, что связано с нашей республикой. Что здесь сказать? Откровенная болтология и пустые разговоры!» — написал он.

Кадыров пояснил, что встречался с Алаудиновым и с главой МВД Чечни Русланом Алхановым вечером накануне, 28 декабря. Встреча касалась подготовки к праздникам в отношении обеспечения безопаснсти.

«Министр МВД РФ по ЧР Руслан Алханов и его заместитель Апти Алаудинов являются боевыми генералами, которые многие и многие годы отдали успешной борьбе с терроризмом, лично рисковали своими жизнями», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил вклад этих офицеров в борьбе с терроризмом. Ряд изданий тиражируют ложную информацию, прекрасно понимая, что она недостоверна.

«Конечно, есть сотни изданий, тысячи журналистов, которые не поддаются соблазну печатать дешёвые «утки» в погоне за минутной сенсацией, через час-полтора лопающихся подобно мыльному пузырю», — отметил он.

Напомним, 28 декабря «Новая газета» написала, что власти Чечни потребовали от Алаудинова «уйти в отставку в связи с недавним нападением на Грозный».

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