Президент Филиппин готов выбрасывать коррупционеров с вертолета

Манила, , 09:21 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов выбрасывать коррумпированных чиновников из вертолета, сообщает 29 декабря Reuters.

«Если вы коррупционер, я посажу вас на вертолет до Манилы и сброшу с него. Я делал это раньше, почему бы мне не сделать это снова?» — сказал Дутерте.

Напомним, Дутерте пришёл к власти на Филиппинах благодаря своему обещанию бескомпромиссно бороться с наркоторговлей. Возглавив страну, Детурте организовал охоту на наркоторговцев и наркоманов. Полиции было разрешено отстреливать наркодилеров без суда и следствия. Начиная с 1 июля по 14 декабря текущего года в ходе операций против наркоторговцев были убиты 2 тыс. 102 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, согласно данным полиции Филиппин. Были задержаны 40 тыс. 932 наркоторговца, 908 тыс. 244 добровольно сдались полиции. Сотрудники полиции также расследуют гибель 3 тыс. 993 человек, смерть которых может быть связана с незаконной борьбой против наркотиков. Большинство из 3 тыс. 993 убитых были найдены мертвыми на улицах страны, на голове у них была повязка с надписью «Я наркоторговец. Не будь таким, как я».

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