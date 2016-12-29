Асад останется на своем посту после раздела Сирии на зоны влияния — СМИ

Разделение Сирии на зоны влияния может привести к тому, что в стране будут созданы автономные области

Дамаск, , 09:13 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад после возможного разделения страны на зоны влияния между Россией, Ираном и Турцией останется на своей должности как минимум на несколько лет — до следующих выборов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, после ухода со своего поста Асаду и его семье будут предоставлены гарантии безопасности. Возможные кандидаты на смену Асаду уже обсуждаются — это должен быть «менее противоречивый» лидер».

Отмечается, что разделение Сирии на зоны влияния может привести к тому, что в стране будут созданы автономные области. Такое разделение должно быть согласовано с официальным Дамаском, представителями сирийской вооруженной оппозиции, странами Персидского залива и с США, которые также претендуют на это.

Источники заявили, что такая договорённость на данный момент находится в стадии разработки. О том, что есть несколько кандидатур на замену Асаду, заявил Reuters глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, конкретные имена он не озвучил.

Накануне турецкое агентство Anadolu со ссылкой на свои источники сообщило, что Анкара, Москва и Тегеран согласовали план всеобъемлющего прекращения огня в Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать данное сообщение, сказав, что у него нет достаточной информации.

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