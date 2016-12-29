Четверг, 29 Декабря 2016 года
10:00:02 МСК

Асад останется на своем посту после раздела Сирии на зоны влияния — СМИ

Политика
Разделение Сирии на зоны влияния может привести к тому, что в стране будут созданы автономные области

Дамаск, 29 Декабря 2016, 09:13 — REGNUM  Президент Сирии Башар Асад после возможного разделения страны на зоны влияния между Россией, Ираном и Турцией останется на своей должности как минимум на несколько лет — до следующих выборов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, после ухода со своего поста Асаду и его семье будут предоставлены гарантии безопасности. Возможные кандидаты на смену Асаду уже обсуждаются — это должен быть «менее противоречивый» лидер».

Отмечается, что разделение Сирии на зоны влияния может привести к тому, что в стране будут созданы автономные области. Такое разделение должно быть согласовано с официальным Дамаском, представителями сирийской вооруженной оппозиции, странами Персидского залива и с США, которые также претендуют на это.

Источники заявили, что такая договорённость на данный момент находится в стадии разработки. О том, что есть несколько кандидатур на замену Асаду, заявил Reuters глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, конкретные имена он не озвучил.

Накануне турецкое агентство Anadolu со ссылкой на свои источники сообщило, что Анкара, Москва и Тегеран согласовали план всеобъемлющего прекращения огня в Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать данное сообщение, сказав, что у него нет достаточной информации.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Россия, Иран и Турция планируют поделить Сирию на зоны влияния

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
29.12.16
«Рублю предстоит подтвердить позитивный настрой»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
29.12.16
Основная фаза поисков на месте крушения Ту-154 завершена
КраснодарРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
Ашот ПогосянПранкер и вожди: Счастливым можно быть только в дурдоме?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
29.12.16
Максим ИсаевТрамп столкнется с множеством глобальных угроз — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
29.12.16
«Нефть продолжит восхождение»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
29.12.16
МИД Польши требует «неизвестные записи» разговора в кабине пилота Ту-154
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
29.12.16
Пилот Ил-18, чудом посадивший самолёт: «Я просто выполнял свою работу»
ЯкутскРоссия Авиапроисшествия Общество
NB!
29.12.16
Трамп обсудил с Обамой «гладкую передачу власти»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
29.12.16
Минобороны РФ о карикатуре Charlie Hebdо: Очередные испражнения на бумагу
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
29.12.16
64-летняя жительница КНР родила абсолютно здорового ребенка
ПекинКитай Дети Общество
NB!
29.12.16
Gallup: Граждане в ЕС недовольны, но пока не готовы на очередной Brexit
БрюссельБельгия Судьба Евросоюза Политика
NB!
29.12.16
Додон «выполняет обещания»: Бессилие и популизм президента Молдавии
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
29.12.16
Ренессанс 90-х: трагедия с «Боярышником» — сплошное уголовное преступление
МоскваРоссия Алкогольные отравления Общество
NB!
29.12.16
СМИ: Россия, Иран и Турция планируют поделить Сирию на зоны влияния
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
В новогодние праздники в Москву придут 20-градусные морозы
МоскваРоссия Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве Общество
NB!
29.12.16
Нетаньяху надеется, что Обама и Керри «больше ничего не успеют сделать»
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
29.12.16
Главой МИД Приднестровья останется министр Шевчука
ТираспольПриднестровье Выборы в Приднестровье Политика
NB!
29.12.16
МИД РФ: Карикатуры Charlie Hebdo — это «утрата человеческого достоинства»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
29.12.16
Дмитрий БуяновВеликий художник: большой поклонник Сталина, неудавшийся убийца Троцкого
МехикоМексика REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
28.12.16
«Контингент» на вынос, или Волки подкрались тихо
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
28.12.16
Александр ШпунтИз ООН — в Корею: конец игры
СеулЮжная Корея Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
28.12.16
Решение нефтегазового спора России и Белоруссии откладывается на 2017 год
МинскБелоруссия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
ещё главное