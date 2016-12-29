Иракские военные возобновили борьбу за Мосул

Багдад, , 09:04 — REGNUM Вооруженные силы Ирака начали наступление в нескольких юго-восточных районах Мосула, сообщает 29 декабря Reuters со ссылкой на источники в МДВ Ирака.

«Наши войска в настоящее время продвигаются вперед. В первые пять или 10 минут они продвинулись на 500 метров. Затем начались перестрелки», — сообщил источник.

Продвижение войск началось в районе Интисар, тысячи сотрудников полиции были переброшены с южных окраин Мосула для наступления в соседнем с Интисар районе, добавил источник.

Напомним, боевые действия в юго-восточных районах Мосула не возобновлялись около месяца.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, который ранее обещал освободить Мосул от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к концу этого года, на этой неделе заявил, что потребуется еще три месяца для ликвидации «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке.

В настоящий момент под контролем вооруженных сил Ирака находится четверть территории Мосула.

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