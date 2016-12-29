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Трамп столкнется с множеством глобальных угроз — National Interest

Политика
Враги США осмелели и действую сообща
Дональд Трамп
Иллюстрация: Thedailybanter.com
Дональд Трамп

Вашингтон, 29 Декабря 2016, 09:04 — REGNUM  На 2017 год в мире сложится ситуация, более опасная чем когда-либо с момента окончания Второй мировой войны, она будет характеризоваться большим числом развивающихся региональных и глобальных кризисов. Более того, несколько стран предпринимают попытки изменить сложившийся миропорядок, сохранять который всерьез не хочет ни одна крупная держава, кроме США, пишет Паула Дж. Добрянски в статье для National Interest.

В сложившихся условиях перед избранным президентом Трампом встает беспрецедентный ряд вызовов на международной арене. Среди них эксцентричный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, потрясающий своей «ядерным оружием», реваншистская Россия, «аннексировавшая» Крым и «совершающая военные преступления» в Сирии и на Украине, а также готовая, по всем признакам, идти на дальнейшие акты агрессии против граничащих с ней стран.

В то же самое время Трампу придется править на фоне того, как ЕС столкнулся с кризисом беженцев и продолжающейся экономической и политической нестабильностью, а Китай проводит кампанию устрашения среди своих соседей, выдвигает агрессивные территориальные претензии и пытается сократить и впоследствии вообще свести на нет влияние США в Азии. В свою очередь, Иран предпринимает попытки доминирования на Ближнем Востоке, где также все больше наростает противостояние шиитов и суннитов, имеет место дестабилизация региона и угроза радикального терроризма.

При этом США больше никто не боится и не уважает. Их враги осмелели и действуют сообща. Самым значительным примером является ось Москва-Пекин-Тегеран, пытающаяся нанести серию унизительных поражений США, а также дискредитировать американский подход к глобальному и внутреннему управлению. И к сожалению, они добились некоторых успехов в этом направлении.

Друзья же США чувствуют, что их игнорируют, отодвигают на второй план, а союзы с ними ослабевают. После того как были неоднократно проведены «черты», которые неоднократно же и нарушались, по репутации США был нанесен значительный удар, а международное влияние Вашингтона сократилось. При этом заигрывание администрации Обамы с принципом неприменения первым ядерного оружия оказалось наиболее разрушительным для гарантий сдерживания фактором.

Перед избранным президентом США стоит также проблема ослабления внутренней поддержки для проведения активной внешней политики. Хотя в США всегда существовали изоляционистские настроения, сейчас же крупная часть граждан США подвергает сомнению глобальное лидерство США. Многие в стране выступили активно против свободой торговли, ставшей одним из компонентов глобальной послевоенной стратегии США. Многие граждане страны негативно относятся к союзам США и глобальным институтам, считая их в лучшем бесполезными и опасными — в худшем.

Несмотря на то что эти вызовы значительны, с ними можно справиться. США по-прежнему являются самый сильной экономической и военной державой, обладая значительным потенциалом для самообновления. Американский народ остается крайне заинтересованным в мире, относится к нему идеалистически, поэтому при должном подталкивании он будет готов взять на себя более активную внешнюю политику. Враги США страдают многочисленными внутренними проблема, такими как острый дефицит легитимности, которым можно воспользоваться в рамках умелой внешней политики.

Поэтому, отмечает автор, существует несколько мер, которые нужно принять. Во-первых, новому президенту необходимо принять стратегию, в которой бы четко определялись принципы внешней политики США, а также давалось объяснение того, почему жизненно важные национальные интересы США нуждаются в глобальном лидерстве Вашингтона.

Во-вторых, США должны возглавлять международное сообщество, идя на взаимодействие со своими союзниками и друзьями, а также сдерживая противников. Для этого президент должен заявить о своей приверженности обязательствам, взятым США в рамках соглашений. Но в условиях ограниченности внутренних ресурсов распределение ноши и продуманное взаимодействие с союзниками носит неотменяемый характер.

В-третьих, США должны всерьез встать на путь поддержания стабильного международного порядка, в основе которого лежат правила. Нельзя отказываться от своих ключевых ценностей, но и навязывать их также не стоит.

В-четвертых, необходимо признать, что сильная внутренняя экономика и оборона является ключом к мощи США на глобальной арене, поэтому Трамп должен уделить им особое внимание.

Некоторые, заключает автор, утверждали, что XXI век станет следующим «Американским веком», и нет причин к тому, чтобы это было не так.

regnum author Максим Исаев
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