Таджикистан и Узбекистан подтвердили возобновление авиасообщения

Точная дата его начала по-прежнему не называется

Душанбе, , 09:01 — REGNUM В ходе заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Таджикистана и Узбекистана подписаны протоколы о возобновлении авиасообщения, о взаимных поставках продукции и о понижающем коэффициенте на железнодорожные перевозки. Об этом по итогам мероприятия сообщил посол Узбекистана в Таджикистане Шокасым Шоисламов.

«В частности, был подписан протокол о возобновлении авиасообщения между столицами двух государств в первой половине 2017 года, также узбекские промышленники будут покупать таджикский алюминий», — уточнил дипломат.

Напомним, 28 декабря 2016 года завершилось двухдневное заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Таджикистана и Узбекистана, для участия в котором в таджикскую столицу 27 декабря прибыла представительная делегация, в состав которой вошел ряд высокопоставленных чиновников узбекского правительства.

Глава узбекской делегации вице-премьер Рустам Азимов встретился также с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По итогам прошедшего заседания пресс-службы внешнеполитических ведомств двух стран распространили практически идентичные тексты о завершившемся мероприятии, где о подписании каких-либо документов упомянуто не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протокол о сотрудничестве в сфере воздушного сообщения между Таджикистаном и Узбекистаном делегации транспортных ведомств двух стран подписали 30 ноября 2016 года после переговоров в Душанбе.

Начальник Управления гражданской авиации Минтранса Республики Таджикистан Юсуф Рахмон тогда заявил о том, что прямые авиарейсы свяжут Душанбе и Ташкент уже в январе 2017 года. Объявления точной даты наблюдатели ждали по итогам завершившегося накануне заседания, однако она пока так и осталась неназванной.

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