Авиация Северного флота пополнилась новейшими истребителями Су-30СМ

Это уникальная по своим характеристикам машина, сочетающая в себе качества бомбардировщика, штурмовика и истребителя

Москва, , 08:46 — REGNUM На Северный флот РФ прибыла первая партия новейших многоцелевых истребителей Су-30СМ, сообщили в Минобороны РФ.

Два Су-30СМ войдут в состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Это уникальная по своим характеристикам машина, сочетающая в себе качества бомбардировщика, штурмовика и истребителя, способна уничтожать наземные, надводные и воздушные цели.

По сравнению с другими моделями истребителей у Су-30СМ значительно увеличен радиус полёта, что значительно расширяет возможности применения.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, в 2016 году оснащённость частей постоянной готовности новейшим оружием доведена до 58,3%. Исправность техники возросла до 94%. Укомплектованность Вооружённых сил личным составом достигла 93%.