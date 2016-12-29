На Камчатке отказали в референдуме по включению Командор в заповедник

Люди считают, что им будет хуже, если территория островов полностью перейдет в резерват

Петропавловск-Камчатский, , 08:36 — REGNUM На Камчатке суд подтвердил незаконность решения о назначении даты проведения местного референдума в Алеутском районе, который должен был состояться в сентябре текущего года, но процедура подготовки к его проведению была остановлена по требованию прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре.

Главный вопрос, который выносился на референдум, касался включения в состав природного биосферного заповедника «Командорский» северной части острова Беринга. Жители Алеутского района активно выступают против перехода территории под федеральное управление. Они считают, что в заповеднике им автоматически запретят сбор дикоросов, а также вести какую-либо хозяйственную деятельность, например, строить теплицы.

Однако, как заявили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Камчатки, преобразование в государственные природные парки не относится к вопросам местного значения района или поселения. Поэтому назначение референдума и была оспорено. Причем надзорное ведомство сначала по-хорошему пыталось убедить в этом местных депутатов в районе, но те отклонили протест и тогда прокуратура пошла в суд, который накануне и поставил точку в этом вопросе.

«Действующее законодательство предусматривает и иные законные формы участия граждан в обсуждении решений, принимаемых государственными органами», — отмечают в прокуратуре.

Заповедник «Командорский» находится на Командорском архипелаге. Это Алеутский район Камчатского края. В его состав входит и прибрежная акватория Берингова моря и Тихого океана. Общая площадь заповедника — 3 648 679 га. В эту территорию входит 3 463 300 га морской акватории и 185 379 га суши. Заповедник находится на юге острова Беринга. Кроме того, он занимает острова Арий Камень и Медный остров, которые расположены компактной группой к востоку от Камчатки. Командорский заповедник разделен на участки, которые охраняются в разной степени: заповедные ядра, где запрещены деятельность человека и вмешательство его в природные процессы; буферные зоны, на которых разрешены ограниченный промысел и частичная хозяйственная деятельность.

В селе Никольское — административном центре Алеутского района, проживают почти 700 человек.