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Трамп о санкциях против РФ: Давайте займемся своей жизнью

Политика
Ранее СМИ сообщали, что администрация Барака Обамы, по словам официальных лиц Вашингтона, близка к тому, чтобы объявить о серии карательных мер в отношении России за вмешательство Москвы в президентскую гонку 2016 года

Майами, США, 29 Декабря 2016, 07:38 — REGNUM  Избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в штате Флорида заявил, что не знает о планах сенаторов-республиканцев ввести новые санкции против России, сообщает Reuters.

Трамп отметил, что не знает сенатора от штата Южная Каролина Линдси Грэма, который заявил о б усилиях по введению Вашингтоном новых санкций против Москвы, и не общался с ним.

«Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями», — сказал Трамп, добавив, что жизнь сильно осложнила компьютерная эпоха — когда толком не знаешь, что происходит.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Барака Обамы, по словам официальных лиц Вашингтона, близка к тому, чтобы объявить о серии карательных мер в отношении России за вмешательство Москвы в президентскую гонку 2016 года, в том числе ввести экономические санкции и высказать дипломатическое осуждение.

По данным ЦРУ, Россия вмешалась в президентские выборы в Америке отчасти для того, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу. 17 декабря ФБР и директор Национальной разведки США согласились с выводами ЦРУ.

Россия эти обвинения отвергает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США прекратить раскручивать эту тему или предоставить доказательства. Сам Трамп называл заявления о помощи со стороны РФ «смехотворными».

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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