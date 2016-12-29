Трамп обсудил с Обамой «гладкую передачу власти»

Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Действующий президент США Барак Обама провёл телефонные переговоры с избранным президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Темой обсуждения стала «гладкая передача власти», формирование нового правительства. Белый дом распространил соответствующее заявление, передаёт АВС.

Уточняется, что оба президента — уходящий и избранный — «обязались поддерживать контакт несколько следующих недель и договорились о продолжении сотрудничества между своими командами для завершения плавного перехода власти 20 января».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп в соцсети сообщил, что Обама создаёт препятствия на пути передачи президентских полномочий. «Делаю всё возможное, чтобы не обращать внимания на многочисленные провокационные заявления и препятствия со стороны президента», — писал он в своём Twitter.

Позже Трамп заявил, что всё в порядке: передача власти происходит гладко. «Я думаю, что очень, очень гладко. Очень хорошо. Вам так не кажется?» — заявил Трамп.

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