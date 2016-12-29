Парламент Якутии: в уходящем году принято 222 закона республики

Якутск, , 07:21 — REGNUM В преддверии Нового года Государственное Собрание (Ил Тумэн) пятого созыва под председательством Александра Жиркова на XXVI пленарном заседании подвело итоги деятельности за 2016 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе последнего в этом году пленарного заседания парламентарии Якутии утвердили бюджет республики на 2017 год и на плановый период 2018—2019 годов, приняли Экологическую доктрину Республики Саха (Якутия), утвердили примерную программу деятельности Госсобрания (Ил Тумэн) на следующий год.

Всего за отчётный период парламент Якутии провёл шесть пленарных заседаний и одно расширенное заседание Совета Государственного Собрания (Ил Тумэн), на которых принято 476 нормативных правовых актов. В 2016 году принято 222 закона Республики Саха (Якутия), из которых 95 являются базовыми законами и 254 постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн).

В 2016 году парламент республики внёс изменения в семь статей Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия). Внесены изменения в наименование субъекта Российской — Республики Саха (Якутия) — и наименование высшего должностного лица республики — Главы Республики Саха (Якутия) — на языке народа саха «Саха Өрөспүүбүлүкэтэ» и «Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана»; в установлении нормы о гарантировании республикой государственных образовательных стандартов с учётом национальных, этнокультурных и других особенностей Республики Саха (Якутия); дополнены полномочия парламента и Главы Якутии по согласованию кандидатуры на должность Прокурора Республики Саха (Якутия); сокращено количество судей Конституционного суда Республики Саха (Якутия) с семи судей до пяти.

В 2016 году внесены изменения в некоторые статьи республиканского Конституционного закона «О Конституционном суде Республики Саха (Якутия) и конституционном судопроизводстве» в части конкретизировано понятия кворума Конституционного суда республики. Также внесено дополнение, согласно которому, Конституционный суд Якутии, исходя из имущественного положения плательщика, вправе освободить его от уплаты государственной пошлины.

Из 222 законов Республики Саха (Якутия) в сфере государственного управления и конституционных основ законодательства республики принято 25 законов; в сфере местного самоуправления — 21 закон; бюджетного и налогового законодательства — 15 законов; по вопросам собственности и экономического развития — 100; сельского хозяйства, природопользования и земельных отношений — 12 законов, социальной политики — 14; защиты прав коренных малочисленных народов Севера — 3; по разделу наука, культура, образование, здравоохранение — 14; в сфере административной ответственности, обеспечения общественной безопасности и правопорядка — 12; охраны окружающей среды — 6 законов. Кроме того, рассмотрены и приняты решения по 57 организационным вопросам Государственного Собрания (Ил Тумэн) и Правительства республики.

Активная работа парламентариев Якутии под руководством спикера Александра Жиркова по внесению поправок в новый Федеральный закон № 119-ФЗ о «дальневосточном гектаре» была направлена на защиту интересов не только жителей республики, но и всего Дальневосточного федерального округа. Поддержку позиции народных депутатов республики оказали сенаторы Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, депутаты Законодательных Собраний Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Под занавес уходящего года совместная инициатива членов Совета Федерации, депутата Госдумы и Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии о внесении изменений в закон о выделении на безвозмездной основе одного гектара земель на Дальнем Востоке обрела силу федерального закона.

Кроме того, в 2016 году по инициативе парламента республики принято еще два Федеральных закона: Федеральный закон от 23.06.2016 № 192-ФЗ «О внесении изменения в статью 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации», регулирующий предоставление юридическим лицам бюджетных кредитов за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены районы Крайнего Севера и приравнённые к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, на закупку и доставку муки; а также Федеральный закон от 23.06.2016 № 203-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исключающий из сферы правового регулирования вышеуказанного Федерального закона отношения, связанные с закупкой драгоценных металлов и драгоценных камней для пополнения государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Федерации, на территориях которых добыты такие драгоценные металлы и драгоценные камни.

С октября 2013 года по 2016 год парламент Якутии V созыва выступил инициатором 25 законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания, из которых к 4 инициативам Государственное Собрание (Ил Тумэн) присоединилось в качестве субъекта законодательной инициативы. На сегодняшний день шесть законодательных инициатив стали федеральными законами, на рассмотрении Государственной Думы находится 9 законодательных инициатив Государственного Собрания (Ил Тумэн), из них одна инициатива принята в первом чтении.

В 2016 году Ил Тумэн продолжил налаживание диалога с парламентами субъектов Федерации, подписав Соглашения о сотрудничестве с Московской городской Думой и Мурманской областной Думой. От конструктивного взаимодействия с парламентариями других регионов зависит эффективность правотворческой деятельности. В июне 2016 года состоялось выездное совещание членов Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера по вопросу «О ходе реализации Федерального закона от 1 мая 2016 года №119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В июне Ил Тумэн собрал в Якутске парламенты, входящие в состав Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».

Парламент Якутии продолжает работу по отстаиванию внесённых поправок в проект федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации», прежде всего, поправки об определении территории Арктической зоны страны с включением всех 31 арктических и северных улусов Якутии. Вместе с федеральным законом парламент Якутии выступает с инициативой разработки Арктической экологической доктрины. Отрадно, что позицию Ил Тумэна по развитию Арктической зоны Российской Федерации поддерживают коллеги из других Законодательных Собраний страны.

В свою очередь в 2016 году Государственным Собранием (Ил Тумэн) рассмотрено и поддержано 68 проектов федеральных законов, 45 законодательных инициатив и обращений законодательных органов субъектов Российской Федерации и принято 7 законодательных инициатив Государственного Собрания (Ил Тумэн).

За 2016 год проведено 134 заседания постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн). Кроме того, проводились заседания рабочих и экспертных групп постоянных комитетов парламента Якутии.

Одной из форм работы Государственного Собрания (Ил Тумэн) является организация и проведение парламентских слушаний, «правительственных часов» и «круглых столов». За 2016 год Государственным Собранием (Ил Тумэн) проведено 11 парламентских слушаний, 15 «правительственных часов» и «26 круглых столов».