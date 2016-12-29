Деление Сирии на зоны влияния будет согласовано с США – СМИ

Москва, , 07:18 — REGNUM Сирия может быть разделена на зоны влияния между Россией, Ираном и Турцией. При этом президент Сирии Башар Асад будет продолжать занимать эту должность до следующих выборов — он останется у власти ещё как минимум несколько лет. Такую информацию предоставили несколько осведомлённых источников, сообщает Reuters.

Отмечается, что после ухода Асада с поста президента, во главе государства окажется лидер, «менее противоречивый», чем нынешний президент. Уход Асада не будет опасным ни для него, ни для его семьи: этим людям собираются предоставить гарантии безопасности.

Издание отмечает, что разделение Сирии на территории, находящиеся под влиянием перечисленных стран, приведёт к созданию в стране автономных областей. Всё это должно быть согласовано не только с сирийским руководством, но и с оппозицией, а также со странами Персидского залива. США также претендуют на то, чтобы решение было согласовано с ними.

Комментируя возможные изменения в Сирии, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интервью Reuters заявил: «Достичь окончательного соглашения будет трудно, но исходные позиции изменились». Уже обсуждались возможные кандидаты на замену Асада.

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