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В Китае разгорелся новый шпионский скандал с участием журналистов из Японии

Политика
Японским журналистам удалось сделать новые снимки китайского авианосца
Китайский авианосец
Иллюстрация:  people.cn
Китайский авианосец

Пекин, 29 Декабря 2016, 06:13 — REGNUM  В сети появились новые снимки строящегося китайского авианосца. Фотографии, снятые в высоком разрешении, были сделаны сотрудниками японского новостного агентства Kyodo News Service. Министерство национальной обороны КНР мгновенно отреагировало на публикацию этих фотографий.

«Строящийся авианосец является стратегическим объектом Китая, фотографирование которого строго запрещено. Тот факт, что иностранные журналисты смогли так близко подойти к объекту и сделать несколько кадров, говорит лишь о том, что вопросу безопасности уделяется недостаточное внимание», — отмечается в заявлении.

Кроме того, в докладе были приведены несколько исторических примеров, когда граждане Японии проникали на территорию КНР и вели разведывательную деятельность непосредственно перед вторжением японской армии, пишет «Сина синьвэнь».

«Быстрое развитие технологий, использование беспилотных летательных аппаратов делают уязвимым любой стратегический объект. Однако жители КНР должны пристально следить за поведением иностранных граждан и, в случае возникновения подозрений, обращаться в компетентные органы».

В 2016 г. 15 апреля впервые праздновали День национальной безопасности КНР. Власти страны призвали граждан воздержаться от фотографирования любых военных объектов, так эти снимки, выложенные в сеть, могут таить в себе потенциальную угрозу национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 октября второй китайский авианосец был спущен на воду. В настоящее время инженеры и другие работники верфей устанавливают дополнительную аппаратуру.

Читайте ранее в этом сюжете: Своими силами: В Китае завершено строительство второго авианосца

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