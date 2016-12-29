В результате атаки боевиков в Синцзяне погибли пять человек, трое ранены

Пекин, , 06:03 — REGNUM Вооруженные боевики атаковали здание правящей компартии (КПК) района Караках, в Синцзян-Уйгурском автономном округе Китая, сообщает Reuters 29 декабря.

По официальной информации, четверо террористов ворвались на территорию правительственного здания на автомобиле и взорвали бомбу, в результате чего погиб один человек, ранены трое. После этого нападавшие были застрелены полицией.

«В настоящее время социальный порядок является стабильным», — говорится в заявлении КПК для журналистов.

Синцзян-Уйгурский автономный округ на западе Китая имеет смешанное население, большую часть населения, около 58%, составляют мусульмане — уйгуры, казахи и дунгане. Регион считается «сложным» с точки зрения социальной напряженности — среди местного населения значительное влияние имеют сепаратистские и исламистские группировки, деятельность которых часто носит экстремистский характер.