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Gallup: Граждане в ЕС недовольны, но пока не готовы на очередной Brexit

Политика
Опрос проводился в срок с 25 ноября по 7 декабря среди 14969 избирателей Евросоюза

Брюссель, 29 Декабря 2016, 05:35 — REGNUM  Компания Gallup опубликовала данные опроса избирателей стран Евросоюза, согласно которому большинство европейских граждан пока не готовы к выходу их государств из ЕС вслед за Великобританией, однако, вполне возможно, скоро «задумаются об этом» — по крайней мере, рост недовольных политикой «единой Европы» уже очевиден.

Согласно релизу Gallup, опрос проводился в срок с 25 ноября по 7 декабря среди 14 969 человек, граждан разных государств ЕС, и показал, что избиратели недовольны во всех странах Европейского Союза, однако поддержка ЕС остается выше 60 процентов в большинстве крупнейших государств.

Так, 89 процентов избирателей в Греции считают, что «их страна движется в неправильном направлении», число желающих выйти из ЕС составляет 46%, рост за год составил 8%.

Во Франции показатель недовольных составил 82%, в Италии — 79%, в Германия — 62%. Однако желающих осуществить Brexit в своей стране здесь немного — около 35%.

Кроме того, опрос выявил сильный рост недовольных беженцами — в среднем по Евросоюзу этот показатель составляет 60%, в Греции — 86%, в Италии — 75%, в Германии — 64%.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня на всенародном референдуме Великобритания проголосовала за выход страны из ЕС. В качестве главных причин своего желания выйти из Евросоюза граждане Великобритании называли, прежде всего, недовольство социальной и миграционной политикой «единой Европы». В настоящий момент страна находится в Brexit — процессе выхода (exit) «Британии» (Britain) из ЕС.

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