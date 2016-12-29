Синдзо Абе посетил Перл-Харбор, зато его министр обороны — мемориал Ясукуни

Японцы «никогда не будут вести войну», но продолжают «чтить память» военных преступников

Токио, , 05:04 — REGNUM Министр обороны Японии Томоми Инада приниял участие в церемонии в храме Ясукуни — на следующий день после посещения премьер-министром Японии Синдзо Абэ военного мемориала на американской базе Перл-Харбор, передает Reuters 29 декабря.

«В этом году президент страны, сбросившей атомную бомбу на Хиросиму посетил нашу страну. Вчера премьер-министр (Синдзо Абэ — прим. ИА REGNUM ) посетил Перл-Харбор, — сообщил Инада. — Я посетил храм, желая твердо создать мир для Японии, ориентированной на будущее».

Мемориал в храме Ясукуни посвящен японским солдатам и офицерам, погибшим в локальных и мировых войнах — в том числе ряду офицеров японской армии 30-х — 40-х годов, причастных к военным преступлениям в Манчжурии и Корее. «Трепетное» отношение высшего японского руководства к мемориалу традиционно вызывает протесты, прежде всего, со стороны Китая — от рук «японских милитаристов» во время Второй Мировой войны погибло около 35 миллионов жителей Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера во время совместного выступления с президентом США Бараком Обамой на мемориале в Перл-Харборе японский премьер-министр Синдзо Абэ торжественно поклялся, что Япония «никогда больше не будет вести войну» — однако не стал приносить извинения за действия Японии во время Второй Мировой войны.

МИД Китая уже заявил, что «один визит политика… не положит конец всем тем преступлениям, которые совершили японские милитаристы».

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