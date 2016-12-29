Додон «выполняет обещания»: Бессилие и популизм президента Молдавии

Кишинёв, , 04:51 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон подписал свою первую законодательную инициативу в парламент страны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавской президентуры, проект Додона предполагает отмену принятого ранее парламентом и правительством закона о переводе в госдолг миллиардного кредита, выданного трем банкам страны, из которых ранее был украден 1 млрд евро.

Додон заявил о недопустимости перекладывания украденных из банковского сектора средств на «плечи» граждан. А советник президента по экономике Елена Горелова пояснила, что выкуп государственных облигаций за счет бюджетных средств ляжет тяжелым бременем на бюджет в течение 25 лет, и эти деньги, «скорее всего, будут выплачиваться за счет урезания социальных расходов, субсидий сельскому хозяйству, инвестиций в экономику».

На инициативу Додона уже отреагировал премьер-министр Павел Филип. На заседании правительства он заявил, что отмена закона невозможна, и обратился к молдавским гражданам с призывом «не позволять собой манипулировать политикам, чьи популистские заявления порождают ложные ожидания».

Он заявил, что политики должны быть честны с людьми. «Правительство и парламентское большинство честны с молдавскими гражданами, даже если иногда реальность сурова, даже если внедряемые нами проекты не очень популярны», — сказал премьер-министр.

Филип добавил, что перевод данного кредита в госдолг был одним из условий возобновления финансирования Молдавии МВФ, Евросоюзом, Румынией и другими донорами.

При этом он призвал президента Додона «быть открытыми к конструктивному сотрудничеству». «Мы можем поладить с президентом, мы можем сотрудничать, я настроен на сотрудничество», — заявил премьер.

ИА REGNUM напоминает, что отмена закона о «перекладывании украденного миллиарда на плечи граждан» была одним из предвыборных обещаний Игоря Додона в ходе президентской кампании. Он обещал подписать соответствующий «декрет» сразу же после прихода к власти, притом что полномочий таких у президента не было и нет.

В парламенте, куда подал свою законодательную инициативу Додон, большинство уверенно контролируется правящей коалицией во главе с Демпартией, представителем которой, в частности, является премьер Филип. Эта же коалиция контролирует и правительство.

Несмотря на то, что законодательную инициативу Додона в парламенте ждет заранее предсказуемый провал, пропагандистские СМИ социалистов уже назвали этот популистский шаг «выполнением очередного обещания» новоизбранного президента.

Другими, уже «выполненными» обещаниями являются «защита молдавской идентичности» путем смены обозначения языка с румынского на молдавский на официальном сайте президента, «разворот к России» путем снятия флага ЕС со здания резиденции президента и «сворачивание курса на сближение с НАТО» путем отставки министра обороны Анатолия Шалару по предложению лидера Либеральной партии Михая Гимпу, в немилость которого попал Шалару из-за внутрипартийных интриг, и который теперь подбирает на этот пост более послушную кандидатуру из рядов своих русофобских партийцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Отставка министра обороны Молдавии: «На арене – новая пара Гимпу-Додон»