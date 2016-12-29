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Трамп и Обама обсудили передачу полномочий президента США

Политика
Ранее Дональд Трамп обвинил уходящего президента в создании препятствий для «гладкой» передачи власти

Вашингтон, 29 Декабря 2016, 04:37 — REGNUM  Избранный президент США Дональд Трамп и действующий глава государства Барак Обама в ходе телефонного разговора обсудили передачу властных полномочий. Как сообщила помощник Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй, в ходе продолжительной беседы обсуждались вопросы формирования нового правительства, передаёт ABC.

В свою очередь в пресс-службе Белого дома сообщили, что Трамп и Обамы сосредоточили внимание на необходимости «гладкой и эффективной передачи» полномочий и договорились продолжать взаимодействие между своими командами и личные контакты в течение оставшегося срока до инаугурации нового президента США.

Напомним, ранее Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в осложнении процесса передачи власти. «Делаю всё возможное, чтобы не обращать внимание на многочисленные провокационные заявления и препятствия со стороны президента. Предполагалось, что это будет гладкий переход — нет!», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Однако позднее будущий глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов Associated Press, изменил свою позицию. «Я думаю, что очень, очень гладко. Очень хорошо. Вам так не кажется?», — сказал Трамп.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Барак Обама делает все, чтобы усложнить процесс передачи власти

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