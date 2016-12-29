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Махмуд Аббас согласен на переговоры с Израилем — с одним условием

Политика
Переговоры возобновятся, если правительство Израиля «согласится прекратить всю поселенческую деятельность»

Рамалла, Палестина, 29 Декабря 2016, 04:36 — REGNUM  Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что согласен возобновить мирные переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху — при условии, если Израиль прекратит строительство и выведет «незаконные поселения» с «оккупированной» палестинской территории, передает Reuters 29 декабря.

«В ту же минуту, когда израильское правительство согласится прекратить всю поселенческую деятельность, в том числе в Восточном Иерусалиме… палестинское руководство готово возобновить переговоры о постоянном статусе на основе международных законов», — сообщил журналистам позицию лидера Палестины его представитель Саиб Арикат.

Тем не менее, согласно заявлению Аббаса, «мир с Израилем достижим», и президент Палестины «подтверждает свою полную приверженность делу справедливого мира».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря большинством голосов Совета безопасности ООН была принята резолюция, которая предписывает Израилю «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по строительству поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим».

Принятие резолюции стало возможно, прежде всего, благодаря позиции Соединенных Штатов, отказавшихся ветировать документ, и уже вызвало кризис в отношениях между США и их «главным другом» на Ближнем Востоке — израильские политики называют США предателями, премьер-министр Нетаньяху отозвал посла из Соединенных Штатов, а также обвинил уходящего президента США Барака Обаму в «сговоре с бандитами».

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