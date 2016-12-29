Четверг, 29 Декабря 2016 года
05:27:57 МСК

Оппозиция Конго обвиняет президента Кабилу в срыве переговоров

Политика
Приговор политическому противнику президента оппозиция рассматривает как «провокацию»

Киншаса, 29 Декабря 2016, 04:04 — REGNUM  Оппозиция, ведущая переговоры с президентом Демократической Республики Конго Джозефом Кабилой о мирной передаче власти, обвиняет президента в «провокациях» и попытке срыва переговорного процесса, передает Reuters 29 декабря.

Ранее стало известно, что суд африканской страны вынес приговор в отношении одного из лидеров оппозиции, Франка Дионго, которому инкриминируется незаконное задержание трех стражей порядка во время последних массовых беспорядков. Оппозиционер, приговоренный к пяти годам лишения свободы, называет дело «сфабрикованным» и «чисто политическим».

По словам представителей оппозиции, осуждение Дионго уже оказало влияние на ведущиеся переговоры.

«Мы движемся от одной провокации к другой, — заявил Феликс Тшисекеди, глава делегации оппозиции на переговорах. Если это будет продолжаться, мы не сможем подписать соглашение».

Представители католической церкви, уполномоченные папой римским Франциском быть посредниками в переговорах, также выразили беспокойство в связи с осуждением оппозиционного политика, однако заявили, что уже сегодня надеются увидеть подписание соглашения между президентом и оппозицией Конго.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент Конго Джозеф Кабила пошел на переговоры с оппозицией в ответ на «уличное» давление. Предметом переговоров является ограничение президентских полномочий Кабилы концом 2017 года и проведение общенациональных выборов главы государства.

Выборы президента в Конго должны были состояться еще в ноябре прошлого года, однако голосование все время откладывается «по техническим причинам» — избирательная комиссия страны до сих пор не составила список избирателей, и обещает это сделать только к апрелю 2018 года.

Оппозиция обвиняет президента Кабилу в намеренном затягивании процесса, вопрос проведения выборов уже несколько раз становился причиной массовых беспорядков в африканской стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Конго ведет переговоры о передаче власти

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки в Конго
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Додон «выполняет обещания»: Бессилие и популизм президента Молдавии
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
29.12.16
ИГИЛ призывает к новым «рождественским» терактам в Европе
БерлинГермания Террористические атаки «Исламского государства» Политика
NB!
29.12.16
Ренессанс 90-х: трагедия с «Боярышником» — сплошное уголовное преступление
МоскваРоссия Алкогольные отравления Общество
NB!
29.12.16
СМИ: Россия, Иран и Турция планируют поделить Сирию на зоны влияния
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
В новогодние праздники в Москву придут 20-градусные морозы
МоскваРоссия Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве Общество
NB!
29.12.16
Нетаньяху надеется, что Обама и Керри «больше ничего не успеют сделать»
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
29.12.16
МИД РФ: Карикатуры Charlie Hebdo — это «утрата человеческого достоинства»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
29.12.16
Начался с протестов, закончился трагедией: 2016 год на Кубани
КраснодарРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
29.12.16
Дмитрий БуяновВеликий художник: большой поклонник Сталина, неудавшийся убийца Троцкого
МехикоМексика REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
28.12.16
«Контингент» на вынос, или Волки подкрались тихо
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
28.12.16
Александр ШпунтИз ООН — в Корею: конец игры
СеулЮжная Корея Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
28.12.16
Решение нефтегазового спора России и Белоруссии откладывается на 2017 год
МинскБелоруссия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
28.12.16
Посольство России в Сирии снова подверглось минометному обстрелу
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
28.12.16
Виктория БабаеваПетербургский автопром — 2016: «русский Детройт» увидел дно
Санкт-ПетербургРоссия Автопром Экономика
NB!
28.12.16
В Орле пропал тираж газеты с критикой Потомского: полиция разбирается
ОрелРоссия Проблемы региональных СМИ Общество
NB!
28.12.16
Модест КолеровЦирк для танцора: для МИД РФ государственная ответственность — «самопиар»?
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
МИД Белоруссии — США: Нас объединяет гораздо больше, чем разъединяет
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
28.12.16
На экс-заместителя владимирского губернатора завели третье уголовное дело
ВладимирРоссия Коррупция Политика
NB!
28.12.16
Претензии Польши к «Газпрому»: «Варшава может остаться ни с чем»
МоскваРоссия Газодобыча и транспортировка газа Экономика
NB!
28.12.16
Мария Захарова «ответила» на претензии ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMОткрытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«Город Дерибаса, Ахматовой, Ильфа, Утесова оказался под пятой национализма»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
ещё главное