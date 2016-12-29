Оппозиция Конго обвиняет президента Кабилу в срыве переговоров

Киншаса, , 04:04 — REGNUM Оппозиция, ведущая переговоры с президентом Демократической Республики Конго Джозефом Кабилой о мирной передаче власти, обвиняет президента в «провокациях» и попытке срыва переговорного процесса, передает Reuters 29 декабря.

Ранее стало известно, что суд африканской страны вынес приговор в отношении одного из лидеров оппозиции, Франка Дионго, которому инкриминируется незаконное задержание трех стражей порядка во время последних массовых беспорядков. Оппозиционер, приговоренный к пяти годам лишения свободы, называет дело «сфабрикованным» и «чисто политическим».

По словам представителей оппозиции, осуждение Дионго уже оказало влияние на ведущиеся переговоры.

«Мы движемся от одной провокации к другой, — заявил Феликс Тшисекеди, глава делегации оппозиции на переговорах. — Если это будет продолжаться, мы не сможем подписать соглашение».

Представители католической церкви, уполномоченные папой римским Франциском быть посредниками в переговорах, также выразили беспокойство в связи с осуждением оппозиционного политика, однако заявили, что уже сегодня надеются увидеть подписание соглашения между президентом и оппозицией Конго.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент Конго Джозеф Кабила пошел на переговоры с оппозицией в ответ на «уличное» давление. Предметом переговоров является ограничение президентских полномочий Кабилы концом 2017 года и проведение общенациональных выборов главы государства.

Выборы президента в Конго должны были состояться еще в ноябре прошлого года, однако голосование все время откладывается «по техническим причинам» — избирательная комиссия страны до сих пор не составила список избирателей, и обещает это сделать только к апрелю 2018 года.

Оппозиция обвиняет президента Кабилу в намеренном затягивании процесса, вопрос проведения выборов уже несколько раз становился причиной массовых беспорядков в африканской стране.

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