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В Пентагоне заявили о ликвидации одного из главарей ИГ в Сирии

Политика
Боевик Абу Джандал Аль-Кувейти был одним из ключевых командующих террористов в Ракке

Вашингтон, 29 Декабря 2016, 03:46 — REGNUM  Один из высокопоставленных командиров террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бы уничтожен в Сирии в результате авиаудара коалиции во главе с США, передаёт Associated Press со ссылкой на источник в Пентагоне.

Сообщается, что боевик по имени Абу Джандал Аль-Кувейти был ликвидирован в районе дамбы на реке Евфрат в 40 километрах от города Ракка, являющегося главным плацдармом террористов в Сирии.

По информации агентства, Аль-Кувейти был одним из ключевых командующих группировки в Ракке. Отмечается, что информация о его смерти также подтверждается сообщениями сторонников террористов в соцсетях.

Напомним, о вероятном уничтожении одного из лидеров террористов возле плотины на реке Евфрат к западу от Ракки 27 декабря сообщали в Сирийскй обсерватории по правам человека.

В середине декабря поддерживаемые США боевики, а также курдские ополченцы начали операцию, целью которой является освобождение Ракки. По заявлению представителя военных в течение 10 дней было освобождено 1300 квадратных километров территории.

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