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ИГИЛ призывает к новым «рождественским» терактам в Европе

Политика
«Замените их фейерверки на бомбы, превратите их пение и хлопки в плач и вой»

Берлин, 29 Декабря 2016, 03:36 — REGNUM  Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывает своих сторонников к новым терактам в странах Запада, передает Reuters 29 декабря.

По сообщению группы разведки SITE, на одном из интернет-ресурсов радикальной исламской группировки появился призыв к «одиноким волкам» — сторонникам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Европе о совершении терактов в праздничные дни.

«Их праздники, встречи, клубы, рынки, театры, кинотеатры, торговые центры и даже их больницы — все это прекрасные цели для вас, — говорится в призыве исламистов. — Замените их фейерверки на пояса (смертника — прим. ИА REGNUM ) и бомбы, превратите их пение и хлопки в плач и вой».

Сообщается также, что заявление «проиллюстрировано» изображением, на котором джихадисты с огнестрельным оружием стоят рядом с Санта-Клаусом, рождественской елью и оленями.

Как сообщало, страны Западной Европы с середины декабря находятся в состоянии повышенной антитеррористической безопасности, во многих крупных городах проводятся контр-террористические операции в мусульманских кварталах, введено усиленное патрулирование в местах массового скопления людей.

Данные меры стали ответом на теракт в Берлине — 19 декабря грузовик Scania, за рулем которого находился террорист, въехал в рождественскую ярмарку в центре Берлина. Число погибших в результате нападения, ответственность за которое взяла группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), составило 12 человек, с ранениями госпитализировали 48 человек.

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